熱愛海洋的人很多，但很少有團體像海洋清理基金會(Ocean Cleanup)這樣，真的著手去清潔海洋。他們所發明的垃圾捕集器在過去兩年獲得成功，現在希望再增大捕集的尺寸，並且增加數量，希望以10具超大型捕集器，把太平洋垃圾島給處理掉。

新阿特拉斯(New Atlas) 報導，海洋清理基金會成立於2013年，是荷蘭的年輕發明家柏葉．史萊特(Boyan Slat)所創立，他花了4年的時間改進海洋垃圾撈捕系統，在2019年終於克服了海風、潮流、碎浪的環境干擾，垃圾可以有效率的收集。前幾星期，基金會發表了海洋垃圾種類的統計，以塑膠漁網為最大宗，其次是塑膠袋與瓶罐。

海洋清理基金會的創辦人柏葉．史萊特。(圖/Ocean Cleanup)

現在他們提出新的計畫，在宣傳影片中，顯示了更具效率的撈捕器，現行使用的「系統2號」( System 002)的U型屏障是1000公尺長，更大的「系統3號」(System 003)將擴大到2,500公尺，並由2艘船來引導拖曳，使用4 公尺深的裙邊，將海上漂浮的塑膠垃圾，收集到中間的集中網，然後後續船隻將收滿垃圾的集中網給運回陸地。

The End of the Great Pacific Garbage Patch | The Ocean Cleanup

更大的系統將使清理工作更有效率和和經濟，清除的成本也就可以更低。根據海洋清理小組的估計，只有10具「系統3號」等級的捕捉器，就可以在5年內把漂在太平洋的10萬噸塑膠垃圾都給鏟起。