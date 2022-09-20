民眾黨立委張其祿（左起）及賴香伶20日呼籲，藍綠桃園市長參選人能夠停止口水戰，大家就市政議題公開辯論。（范揚光攝）

民眾黨立委、桃園市長參選人賴香伶偕同立委張其祿召開記者會，公布民眾黨智庫於7月針對桃園市所做民怨民調發表記者會，賴香伶也針對桃園市民三大痛點垃圾、交通、居住提出三大解方，包含擴大試辦垃圾費隨袋徵收、智慧交通改善壅塞、推動加強版囤房特別稅。賴香伶最後也呼籲藍綠的桃園候選人，一周內回應是否就「民怨之首」來公開辯論。

賴香伶指出，桃園市2021年的垃圾量已達已達52萬餘噸，其中14萬噸因無法去化而必須暫時堆置，現已累積30萬噸垃圾放在轉運站，預計需要3年後的時間才能消化，因此垃圾處理情況不佳成為民怨前茅，並不會讓人意外。她表示將規劃新設去化設施的可行性，並且增加清潔隊人員與車輛提高清運效率，同時也會擴大試辦垃圾清除處理費隨袋徵收區域，待計畫期滿完成評估後，將會擴大試辦區域，讓自願參與的居民攜手來推動。

賴香伶也指出，去年「30日內交通事故行人死傷人數」年增24.47％，以及「30日內交通事故死傷人數」年增40.31％都在六都敬陪末座。對此，她會透過路口人行道外凸提高行人能見度、行穿線退縮與Z字形行穿線避免車輛轉彎視距死角等交通創新措施，減少行人交通事故。

賴將以每年增加3％-5％的進度，讓桃園市的人行道繼續延伸，總長度盡快突破100萬公尺，任內達60％佔道路總長度的比例。她也將透過整合交通控制，與雙北市交通局及高速公路局於重要聯絡道路進行整合性閘道儀控與號誌整合減少行車時間，擴大試辦AI智慧型號誌控制，配合車流速度即時調整燈號秒數，減少塞車時間，讓通勤不再是惡夢。

張其祿表示，從「民眾對桃園市政府最需要馬上改善的問題」專案調查中，選擇垃圾處理不佳的人數最多，其次是治安不佳，再次是房價過高和文藝活動不足。

而以分區來說，對北桃園民眾對政府最需要馬上改善的專案的調查中，選擇薪資低就業機會不足的人數最多，其次是垃圾處理不佳，再次是藝文活動不足；南桃園區目前最需要馬上改善問題是房價過高、垃圾處理不佳和治安不佳。

最後賴香伶表示，八德運動中心的品質不是只有施工部分，包括市民所提到的水壓不穩、空調不足，種種這些啟用至今的問題，如同桃園區運動中心的游泳池設計不良，迄今500多天仍未能完成整修，凸顯鄭文燦市長的施政仍有許多缺失，未來她也會持續推動且精進每一項她所提出的政策，也呼籲其他候選人不要再把桃園市長選舉淪落至政治口水，而是應該直球對決，針對市民需求，對市政進行辯論攻防。