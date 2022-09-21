美國租車巨頭赫茲全球控股（Hertz Global Holdings），同意未來五年向通用汽車（GM）採購17.5萬輛電動車。租車業者布建電動車蔚為風潮，除了讓車隊選擇多元化，也有助擦亮公司ESG（環保、社會責任、公司治理）永續形象。

赫茲與通用兩家公司20日宣布達成協議，赫茲打算購買通用北美四大品牌雪佛蘭（Chevrolet）、別克（Buick）、GMC、凱迪拉克（Cadillac）的電動車，明年初率先訂購雪佛蘭Bolt EVs。

租車業者替車隊擴充電動車已成趨勢，不但能增加高價選項，也有助強化ESG永續形象吸引投資人。而對搶攻電動車市場的汽車製造商來說，租車公司的需求讓他們有機會吃下訂單大補丸。

通用執行長芭拉（Mary Barra）今年稍早對投資人發豪語，明年底之前要在北美賣40萬輛電動車，是近幾年年銷量的十倍以上，2025年的北美銷量還將挑戰100萬輛。通用拿下赫茲租車的超大訂單，有助實現野心勃勃的銷量目標。

赫茲執行長薛爾（Stephen Scherr）透露，通用電動車加入赫茲車隊後，提供對象涵蓋出遊顧客、商務旅客、企業車隊、共享車駕駛。

去年10月赫茲對外宣稱，擬替旗下車隊添購10萬輛特斯拉（Tesla）電動車，以Model 3為主，但雙方一開始在交車時間上出現歧見。此外去年春天，赫茲同意向瑞典電動車製造商Polestar採購6.5萬輛電動車。赫茲20日表示，計畫2024年底前，電動車占整體車隊的四分之一。赫茲的同業安維斯（Avis Budget Group）、Enterprise Holdings，也表態打算幫車隊添置電動車。

赫茲估計，向該公司租用電動車的顧客，行駛里程會超過80億英里，與開汽油車相比，可減排350萬噸二氧化碳。但赫茲與通用周二股價雙雙收黑，通用收跌5.6％，赫茲收跌2.1％。