北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，在俄羅斯侵略烏克蘭後，中國與莫斯科當局合作，並發表反對北約擴張的言論，這是北約為何應將北京當局視為安全挑戰的原因。
史托騰柏格（Jens Stoltenberg）接受路透社訪問時指出，這只會增加北約盟邦團結一致的重要性，並讓北約盟邦了解到「我們今日及未來需要面對的安全挑戰」包括中國。
此外，史托騰柏格也提及，中國在南海作出「脅迫行為」、對付鄰國並且「侵犯基本人權」。（譯者：陳正健）1110922
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，在俄羅斯侵略烏克蘭後，中國與莫斯科當局合作，並發表反對北約擴張的言論，這是北約為何應將北京當局視為安全挑戰的原因。
史托騰柏格（Jens Stoltenberg）接受路透社訪問時指出，這只會增加北約盟邦團結一致的重要性，並讓北約盟邦了解到「我們今日及未來需要面對的安全挑戰」包括中國。
此外，史托騰柏格也提及，中國在南海作出「脅迫行為」、對付鄰國並且「侵犯基本人權」。（譯者：陳正健）1110922
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