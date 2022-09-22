在台股成交量略微增加以及自營部分獲利挹注，8月全體證券商稅後淨利55.8億元，月增7.27％；今年前8月全體證券商稅後淨利292.36億元，較去年同期衰退477.45億元，減幅62.02％。

8月大盤(含集中及櫃檯市場)總成交值較上月增加1.67％，證券商經紀手續費收入較上月增加，經紀業務合計獲利41.9億元，月增2.42％；自營出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利益較上月成長6.41億元，增幅58.54％，單月獲利17.36億元；承銷部門8月獲利8.95億元，主要因承銷出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商承銷業務淨利益較上月成長7.97億元，增幅813.27％。

累計前8月經紀手續費收入因大盤總成交值衰退，而較去年同期減少38.18％，經紀業務獲利391.04億元，年減39.72％；前8月加權股價指數下跌，證券商自營業務呈現淨損失，自營虧損12.03億元，較去年同期衰退231.89億元；承銷業務淨利益亦較去年同期衰退5.51億元，年減16.29％，累計獲利為28.32億元。