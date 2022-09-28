高雄銀行（2836）28日召開第二季法人說明會，高雄銀行總經理徐翠梅表示，受惠美國聯準會及央行升息效應，存放款利差較去年同期成長31bps（1bp為0.01個百分點），利息淨收益跟著水漲船高，加上手續費淨收益也大幅成長，上半年稅前盈餘6.47億元，較去年同期5.14億元，增加1.33億元，成長25.88％，稅後每股盈餘（EPS）0.45元，成長18.42％。

徐翠梅表示，在放款業務方面較去年同期減少139億元，係為提升資金運用效能，減少較低利率之政府貸款，轉承作較高利息的太陽能光電、廠房及中小企業貸款，以提升淨利息收入所致，並獲財團法人中小企業信用保證基金頒發績優金融機構-協助區域發展獎，提供中小企業戶實質融資助益。高雄銀行綜合整體表現相對穩健，包括資本適足率（BIS）12.75％、第一類資本比率（T1）11.22％、備抵呆帳覆蓋率513.53％及逾放比率0.29％等，資本適足性及資產品質皆維持在一定水準。在20日剛發布的信用評等，惠譽國際信用評等公司評予國內長期信用評等AA-（twn）、短期信用評等F1+（twn）（代表最強信用品質），展望「穩定」。

永續發展為當前全球最主要的核心價值，高銀身為提供資金的金融機構，理當遵循全球永續及ESG趨勢，發揮自身力量，透過投融資引導企業轉型，共同推行ESG，落實企業社會責任。展望後市，受疫情、通膨及升息可能導致全球經濟走緩的影響，高雄銀行仍以放款及理財業務推展為主軸，持續提升放款動能，深耕聯貸及企業戶、加強中小企業放款及妥善運用信保基金保證，以提升獲利及強化資產品質。