利空夾擊、內外交迫，金融業2022年歹年冬！金管會主委黃天牧將於10月3日赴立法院財委會進行業務報告，並針對「升息對台灣金融機構之影響及因應」進行專題報告。就業務報告顯示，金融三業2022年前七月稅前盈餘僅4,898億元，較去年同期6,562億元衰退約25％，其中，證券業獲利大縮水、衰退最多，年減55％。金管會也緊盯產壽險的資本適足率、強化風控。

就金管會業務報告顯示，金融三業中以「銀行業」獲利最佳，也是三業中唯一較去年獲利佳的業別，2022年前七月稅前盈餘銀行業達新台幣2,629億元，較2021年同期2,476億元增加153億元、年增6％。

銀行中介功能也運作良好，截至2022年6月底，本國銀行平均資本適足率為14.22％，各銀行均高於法定最低標準（10.5％）；放款總額為35.41兆元，較2021年底放款總額33.68兆元增加1兆7,397億元，逾期放款比率為0.16％，備抵呆帳覆蓋率為829.74％，授信品質良好，具備相當金融韌性。2022年7月底本國銀行對中小企業放款餘額達9.06兆元，較去年底增加3,749億元，占對民營企業放款餘額比率為69.92％，充分支持中小企業的資金需求。

證券期貨業（包括投信業）前七月稅前盈餘達406億元，較去年同期894億元減少488億元，年減55％。儘管受到資本市場震盪獲利也大受衝擊，但證券市場仍穩健發展，截至2022年8月底，國內上市(櫃)公司總家數為1,766家、總市值約52.05兆元；今年前八月國內上市(櫃)公司募資總金額為3,897億元，上市(櫃)股票成交值為49.90兆元。

台股集中市場加權指數今年以來至8月底下跌17.14％，前八月日均量為3,257億元（包括集中市場2,615億元、櫃買市場642億元），較2021年日均量4,763億元，減少31.61％，由於9月台股狂跌，整戶擔保維持率降到158％低點，金管會30宣布10月1日起祭出限空令、及拉高融券保證金成數兩大救市措施。

「保險業」今年前七月稅前盈餘則為1,863億元，較去年同期3,192億元減少1,329億元。截至2022年7月底，我國保險業保費收入為1兆5,535億元，較去年同期1兆8,751億元減少3,216億元；資產總額為33兆8,670億元，較去年同期33兆2,525億元增加6,145億元。截至2022年6月底，我國壽險業平均資本適足率為325％，產險業為312％，金管會將持續督導保險業強化風險控管。