迴轉壽司業者亞洲藏壽司(2754)受惠疫情趨穩、旺季及展店效益挹注，2022年第3季旺季營運看俏，今年獲利顯著回升可期。今（28）日不畏下殺逾300點，股價開高後放量直攻漲停價106元，創上櫃當日以來2年高點，截至午盤維持逾8％漲幅，領漲觀光類股。

亞洲藏壽司2022年上半年營運雖受疫情升溫影響，但衝擊相對去年三級警戒禁止內用受控，配合展店效益帶動，使第二季營運維持獲利、每股盈餘（EPS）0.48元，上半年稅後淨利0.84億元、年增達15.83倍，改寫同期次高，每股盈餘1.82元、為近3年同期高點。

在本土疫情趨穩及暑期旺季到來，外出用餐人潮回籠帶動下，亞洲藏壽司8月自結合併營收3.96億元，雖月減0.66％、仍年增達74.08％，改寫同期新高、亦創歷史次高。累計前8月合併營收25.06億元、年增達74.58％，續創同期新高。

展望後市，雖然暑期旺季已過且中秋節後氣溫下降，餐飲業營運動能轉淡，但亞洲藏壽司在全台門市增加、疫情未見明顯升溫下，第三季旺季營運仍可望顯著提升，第四季營收亦可望優於去年同期，整體獲利較去年顯著回升可期。

同時，亞洲藏壽司今年仍規畫新展5～10家店，隨著台南開元店8月30日正式開幕，今年前8月合計已新展6家店，將全台總店數推升至48家。公司規畫再新展2～3家店，實現第一階段在台展店50家目標。

此外，亞洲藏壽司今年持續辦理股東優待制度，8月18日除息前持股達5張的股東，可申請獲得1000元，持股達10張則可申請獲得3000元的商品抵用券。公司已於13日開放申請、將接受申請至10月21日，並於11月中旬陸續寄發。