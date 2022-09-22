北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）21日表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，「北京與莫斯科當局合作」，並發表反對北約擴張的言論，這是北約為何應將北京當局視為安全挑戰的原因。

史托騰柏格接受路透社訪問時指出，這只會增加北約盟邦團結一致的重要性，並讓北約盟邦了解到今日及未來需要面對的安全挑戰「包括中國」。

此外，史托騰柏格也提及，中國在南海作出「脅迫行為」、對付鄰國並且「侵犯基本人權」。

今年6月，北約通過的新版「戰略概念」（Strategic Concept）中首次提及中國，當時史托騰柏格曾表示，中國不是北約的對手，不過中國崛起對北約的利益、安全和價值是挑戰。

另據法新社21日報導，史托騰柏格指控普丁近期的核武言論「危險」且「不顧後果」。他指稱，普丁的威脅不是新鮮事，以前已做過許多次，普丁心裡很明白，永遠不應發動核戰，而且無法獲勝，這將對俄國帶來史無前例的後果。