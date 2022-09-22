南韓總統尹錫悅和日本首相岸田文雄今天舉行兩國領袖自2019年以來的首場一對一會談，雙方同意有必要透過解決爭議問題來改善雙邊關係。

路透社報導，尹錫悅和岸田文雄是在紐約的聯合國大會場邊舉行會談。

日本1910年至1945年殖民統治朝鮮半島衍生的各項爭端，一直是日韓雙邊關係的絆腳石。在兩國均面臨來自北韓威脅的情況下，尹錫悅5月就任總統以來即力求改善對日關係，日本也同樣強調戰略合作的重要性。

韓聯社報導，尹錫悅的副發言人說：「兩位領導人一致認為有必要透過解決待定事項來改善雙邊關係，並同意指示外交人員加速推動彼此對話進程，同時保持溝通聯繫。」

副發言人說，兩位領袖都極為關切北韓的核計畫，包括北韓近期通過新法授權動用核武自衛，並可能自2017年以來再度進行核試。

這次會面進行約30分鐘，雙方都形容是「非正式」會談。

日本外務省發言人小野日子表示，日韓領袖同意有必要透過解決各種問題，來恢復健全的雙邊關係。

她說，兩位領袖同意「在兩國1965年外交關係正常化以來所建立的友好合作往來基礎上，以未來導向的方式」發展雙邊關係。

韓聯社提到，尹錫悅和岸田文雄6月曾在西班牙馬德里（Madrid）舉辦的北大西洋公約組織（NATO）峰會場邊多次會面，包括與美國總統拜登進行三邊會談，但今天的會面是兩人第一次坐下來展開一對一會談。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1110922