就在美國宣布再度升息3碼的幾個小時後，日本央行無意外地繼續超低利率不變，同時，日圓匯價也再創24年新低，貶破145大關。

日本央行22日決定，維持目前殖利率曲線控制以及買進資產。不調升利率的消息傳到匯市後，日圓瞬間貶破145，目前則在143.99到145.33之間游走，貶值幅度在0.6%左右。

為了將日本短期利率保持在負0.1%，以及長天期公債殖利率不超過0.25%，在過去5個交易日之內，日本央行已砸下約2.9兆日圓，約200億美元購買固定利率債券。不過，所用的銀彈還不到6月當時花費7.5兆日圓的一半。

黑田行長強調，日本政策利率正常化，還有一段很長的路要走。因此，從前瞻指引來看，日本利率有可能還會再低，但不是往上。會議中，日本央行意外決定，將慢慢淡出對日企的疫情補助計畫，但仍會保持足夠的資金活水。

任期還剩下半年左右的黑田，已經在央行行長這個位置上快做了10年，在任內有限時間裡，還是堅持要看到日本通膨，能夠長時間都在2%目標值以上，即使不惜讓日圓大貶以及大量買債試圖壓低公債殖利率。

標普全球市場智財認為，日本央行並沒有改變長久以來立場，若現在改變政策，有可能負面影響大於正面效果。雖然日本通膨預估繼續上漲，但能源價格有機會慢慢降下來。