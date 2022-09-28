搶攻宅經濟商機，在網路上熱烈討論、連續數10年榮獲日本最受歡迎伴手禮的日本頂級調味料品牌「茅乃舍」，與擅長為大眾尋找一生必嚐的滋味與故事的「伊嚐國際」聯手，從10月1日起至明年1月底，於台中新光三越中港店B2正式推出台灣秋冬限定店鋪搶市。

伊嚐國際CEO李雨陽表示，素有「日本主婦秘密武器」美譽，標榜純天然食材、無任何化學添加製作的日本久原本家「茅乃舍」，呼應品牌理念「在家就可以品嚐到正宗日本天然滋味」，台灣秋冬限定店鋪特別設立了試吃試飲專區，以款待的心意，提供給每一位想嘗試的貴賓們最真實的感受，期待用味蕾的感動讓大家更深入了解百年品牌的魅力。

李雨陽同時表示，「茅乃舍」會將台灣秋冬限定店鋪首發店開在台中新光三越，是因為在全台各百貨通路參加日本商品展時，發現台中消費市場對美食的包容性與豐富性都很高。未來也會進駐台北開店。

「茅乃舍」新光三越台中店新櫃開幕期間，到店消費任選3樣商品享95折、5樣商品9折、10樣商品85折，現場更有機會買到平常須飛到東京才買得到的地區限定款─東京限定鰹魚高湯包，以三種風味不同的鰹魚片與真昆布，交織出渾厚華麗的湯頭！

茅乃舍創始自明治26年(1893年)，至今已有一百多年的歷史。這一百多年來，茅乃舍在自然富饒、擁有豐富食材的福岡地區，持續製造醬油、味噌、高湯、火鍋湯底以及沙拉醬等日本料理中不可或缺的調味料和食品，在日本擁有相當高的知名度與眾多忠實的消費者。

茅乃舍標榜純天然食材、無任何化學添加及防腐劑製作，最暢銷的商品為「茅乃舍高湯包」，嚴選長崎飛魚、鹿耳島鰹魚、熊本的魚干與海鹽，以及北海道昆布，經過多年的淬鍊與研發而成，香氣優雅的鮮味，嚐過一次就忘不了。

值得一提的是，有別於日本商品展的格局陳列，茅乃舍台灣秋冬限定店鋪特別邀請YSLIN Architects操刀設計，坪數更大，動線更為寬廣，設計上承襲茅乃舍品牌既有特色，特意留白讓空間感呈現，提升味覺、視覺、嗅覺的五感體驗，不被過多的設計與視覺影響。並特別將日式屏風轉化成為商品陳列架，透過不同的區域流轉之間，認識不同商品的特色、食材原料、以及料理方式，讓所有來訪的貴賓們，可以在店舖中探索各色美味；現場更享有試喝試飲的服務，帶來更深度的品牌體驗。