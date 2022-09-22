謝姓男子為台電公司委外的抄電錶人員，但謝男為了私利，竟然去年3至5月共收受黃男的6000元賄款，替黃男掩蓋不實的電錶度數並謊報，損害台電的利益。橋頭地院審理後，考慮謝男得照顧患有帕金森氏症的母親，依犯背信罪，處有期徒刑3月，緩刑兩年。

謝姓男子受雇於一家水電工程行，該工程行獲得台電的抄錶工作標案，在高雄市路竹區、阿蓮區、湖內區抄電錶，並記錄至掌上型電腦回報。謝男於去年3至5月分別收受黃男的2000元款項，掩蓋去年4、5、6的電錶異常情形。

直到台電公司察覺有異，於去年6月2日派人會同警方到黃男申裝電錶處稽查，當場查扣兩組改裝用的電容器，並得知謝男謊報電錶度數。

謝男在接受警方偵訊時坦承犯罪，法院考慮謝男沒有前科，且在犯後繳回6000元不法所得給橋頭地檢署扣案。加上他是專科畢業，月收入約4萬餘元，得扶養兩名未成年的子女與患有帕金森氏症的母親，因此依刑法的背信罪判處他3個月有期徒刑，可易科罰金，緩刑兩年。但得向公庫支付5萬元，並沒收不法所得6000元。可上訴。