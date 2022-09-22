PLATTS報導，伴隨庫存去化、低接剛性買盤增溫，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價穩步走堅、推升。除PVC、EVA及PS持平走堅外，LLDPE續彈40美元；HDPE、LDPE續揚10美元；PS也小漲5美元。僅PP下滑10美元。

分析師表示，近期塑化行情築底反彈氛圍增溫，相對乙烯等上游原料每噸報價在千美元之下，利差稍有改善、提振。EVA、SM、ABS及PS相對走堅，台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）、台化（1326）、國喬（1312）及台達化（1309）營運加分。

伴隨部分石化廠選擇停車檢修/降負荷生產，力挽市況。隨著金九旺季來臨，大陸PE生產企業前期停車檢修裝置陸續開車；截至9月上旬，大陸PE企業整體開工率88％，較8月提升7.5％，惟整體開工仍低於往年同期水平。

廠商指出，因線性期貨及現貨紛紛走強，加上需求旺季來臨下游訂單明顯好轉，帶動貿易商及終端工廠紛紛補倉，對各環節心態形成有利提振，市場交投氣氛較前期改善明顯，整體出貨較好，PE價格迎來階段性上漲；9月裝置檢修減少，預計市場區間震盪為主。至於PP市場因下游終端採購積極性有限，多剛需跟進，價格趨緩整理。

此外，大陸寧夏金昱元PVC新廠40萬噸裝置9月18日開始檢修；寧夏英力特12萬噸PVC5型裝置9月13日開始檢修。PVC9月供應需要觀察新疆地區疫情管控情況，目前來看新投產將增添第四季供給壓力。

隨著短暫的下游製品旺季過去，大陸電石供應增加，PVC供應端開工回升，庫存承壓，房地產對PVC需求剛需為主，新增需求有限，PVC出口難增量，美國加大PVC出口，市場競爭增加，預計短期震盪偏弱。