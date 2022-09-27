受惠產品組合優化，儒鴻（1476）今年第二季毛利率衝高到近6季以來高峰；儒鴻指出，平均單價較高的訂單比例提升，加上台幣貶值、原料價格回落，第三季的毛利還可提升。法人估，將可突破28％。

第三季一向是成衣代工廠高價秋冬裝訂單出貨傳統旺季；加上第三季以來，台幣貶值4％以上，對以美元計價的儒鴻更是一大利多。

儒鴻指出，訂單量增加，第三季出貨應可衝今年的高峰；且，單價也高的布品出貨比例也有提升，加上原料價格回落，對第三季的獲利是一大助力。

儒鴻樂觀看第三季毛利率的表現「一定好看」。預期一定比第二季好。

至於第四季到明年上半年，儒鴻認為，通膨影響客戶庫存量，目前客戶端的訂單量及下單動能還待觀察。實際的狀況還需與客戶討論後才可確定。

不過，儒鴻強調，儒鴻主要客戶群是以高中端的品牌服飾廠為主，受通膨的影響較小，預期第四季到明年上半年的營運應會持平為主。