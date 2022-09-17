短期內兩次出艙，神十四乘組太空人第二次出艙活動優化設計。（央視新聞）

大陸央視新聞報導，中國載人航太工程辦公室消息，北京時間17日17時47分，經過約5小時出艙活動，神舟十四號太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲密切協同，完成出艙活動期間全部既定任務，太空人陳冬、太空人蔡旭哲已安全返回問天實驗艙，出艙活動取得圓滿成功。

出艙活動是非常困難和複雜的載人航太飛行任務，每一次的出艙活動都在不斷汲取經驗。

9月1日，神舟十四號乘組首次啟用氣閘艙執行出艙任務，這與之前的節點艙相比，太空人的活動空間更大了，可以擺放更多出艙攜帶的設備，但是它確實也帶來了一些難點和問題。

中國太空人中心太空人系統副總設計師王春慧表示，太空人在艙內移動時，在艙外和艙內兩個太空人劉洋給陳冬傳遞物品，距離也更遙遠。傳遞過程中，安全繩長度、劉洋移動距離可能都不像節點艙那麼順暢，所以這次出艙，太空人針對神十四第一次出艙積累的這些經驗，對於攜帶物品該在艙內放在什麼位置上，是最有效進行傳遞和轉移的，兩個人安全繩使用模式，都更優化一些設計。

除了物品擺放和傳遞轉移進行優化外，這次出艙活動也調整了上下機械臂位置。

王春慧說，第一次出艙過程中也看到劉洋上機械臂還是有一些困難，上機械臂腳限（位器）時，感覺這個位置離她有點遠。這次是蔡旭哲，每個人人體尺寸不一樣，他需要停靠的位置還是有細微差異，針對他調整上下機械臂的位置，包括傳遞物品的位置，都進行了一些更細緻、更優化的設計。

正是通過這一次次的艙外任務，設計師在不斷優化設計位置、設計流程。

王春慧指出，在前期其實沒有真正認識到天地差異、失重對人的身體穩定性、操作這種大物體帶來的影響有這麼嚴重。在後續對整個工作台質心的一個分布，包括重量都進行優化，包括扶手抓握的位置都進行了優化。改進的產品在神十四任務中，連劉洋一個女性太空人都很容易地完成了這個操作。

在太空站建設期，太空人出艙活動密集，需要進行各類艙外設備的安裝調試。在後續的太空站長期運行過程中，太空人的出艙活動也將成為常態。

王春慧強調，後續太空站在長期運行過程中也會牽扯到一些產品的維護、維修，都需要太空人出艙去作業。另外長期在軌飛行的過程中，會涉及一些載荷，可能也需要太空人去艙外作業，所以艙外作業能力是空間站運行過程中一個非常重要的能力，也是太空人必須執行的一個非常重要的任務。