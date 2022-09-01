大陸神舟十四號太空人乘組1日首次進行出艙活動，共同完成問天實驗艙擴展泵組安裝等各項既定任務，整個出艙活動預計約7小時。陸媒報導，自6月5日順利進駐空間站組合體以來，神舟十四號太空人乘組已在軌工作生活88天，進行了多項日常工作與訓練項目。

大陸央視新聞引述中國載人航太工程辦公室消息，今（1）日下午3時48分，大陸太空人關閉問天艙段間艙門，隨後太空人陳冬、劉洋先後進入艙外航太服，進行出艙前各項準備工作。

同日晚間6時26分，太空人陳冬成功開啟問天實驗艙氣閘艙艙門，下午7時09分，陳冬、劉洋成功出艙。陳冬、劉洋在艙外展開作業，蔡旭哲在核心艙內配合支持，共同完成問天實驗艙擴展泵組安裝、問天實驗艙全景相機抬升等各項既定任務。整個出艙活動預計約7小時。

《人民日報》報導，自2022年6月5日順利進駐空間站組合體以來，神舟十四號太空人乘組已在軌工作生活88天，先後完成了貨運飛船物資轉移、問天艙平台在軌測試、科學實驗機櫃解鎖與測試、小機械臂解鎖與在軌測試、空間站組合體管理等工作，開展了在軌醫學檢查、失重防護鍛煉、空間科學實（試）驗等日常工作，進行了在軌緊急撤離演練、小機械臂操作、醫療救護演練等在軌訓練項目。