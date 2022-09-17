神舟十四號乘組兩名太空人已成功出艙，首次驗證艙外救援。（央視新聞）

大陸央視新聞用戶端報導，據中國載人航太工程辦公室消息，北京時間17日13時35分，太空人蔡旭哲成功開啟問天實驗艙氣閘艙出艙艙門。至15時33分，太空人蔡旭哲、太空人陳冬先後成功出艙。

目前，兩名出艙太空人已完成安裝腳限位器和艙外工作檯等工作，後續將在小機械臂的支持下，相互配合開展艙外助力手柄安裝、載荷迴路擴展泵組安裝、艙外救援驗證等作業。太空人劉洋在核心艙內配合支持兩名出艙太空人開展艙外操作。這是太空人蔡旭哲首次執行出艙活動任務。

本次出艙活動有兩個「首次」，分別是首次安裝問天氣閘艙艙外助力手柄，以及首次進行艙外救援驗證。

艙外助力手柄是一個應急使用裝置，也是保障太空人艙外安全的一道防線。

中國太空人中心太空人系統副總設計師王春慧表示，前幾次任務中太空人都是在艙內開出艙門的，這個助力把手是太空人這次帶出艙，裝在環形扶手旁邊的一個工具箱上。這個把手的主要作用，就是在應對異常情況或者一些其他緊急的情況，當無法從艙內開艙門的時候，需要太空人從艙外開艙門時，用把手來把艙門打開。

太空人在艙外作業時，處於高風險的極端環境，針對可能遭遇的意外情況，這次的出艙活動還要進行首次艙外救援驗證，驗證艙壁上的兩名太空人通過攀爬的方式，一名太空人將另一名模擬「失去行動能力」的太空人帶回艙內的過程。

王春慧稱，既要防止自己飄走，更要防止失能的太空人飄走，所以主動施救的太空人他很辛苦，他要一邊拉著太空人一邊倒騰安全繩回到艙內，兩個人的連接方式怎樣是最合適的？在移動過程中主動的這個人該怎麼拖拉，使被救的太空人不至於磕碰到艙壁？進到艙壁以後，移動過程中如何倒騰這些扶手是最高效的、最可行的？這都需要我們真正在艙外的環境下進行驗證。