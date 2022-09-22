Mercedes-EQ 有著超高效能源管理技術，與你踏足每個夢幻之境 ，圖為 EQA 250。（台灣賓士提供）

世界上第一台搭載內燃機引擎的汽車-Patent 1是賓士所有創新的起點。（台灣賓士提供）

在 ENERGIZING 理念打造的舒適大廳，可以感受香氛與照明的豪華氛圍 。圖中為 EQE 43 4MATIC。（台灣賓士提供）

台灣賓士今揭幕「Mercedes-Benz 星奇車庫」特展，巡迴全球如今降臨台灣，並於即日起在北中南巡迴展出，帶領眾人前進許多發明與創新的本源—「車庫」，展開一場奢華的魔幻之旅。本次 Mercedes-Benz 將創新思維與奢華體驗相互揉捻，結合旗下純電子品牌 Mercedes-EQ 的多款全新車系，開闢出多個風格迥異、且獨具設計的奇幻視界，自電能化的結晶出發，回顧賓士積累百年的創新魅力。

台灣賓士表示，偉大的發明都來自於—「車庫」，一個凝聚實踐與想法的魔法空間，孕育出世界無數偉大巧思與顛覆性的創意。跟隨 Mercedes 的腳步一同走入「Mercedes-Benz星奇車庫」。透過車庫這個連接過去與未來的空間，將 Mercedes-Benz 超過 130 年來積累的創新科技，以別出心裁的美學設計呈現，而這一切創新都將融會至全新 Mercedes-EQ 純電車系，以超乎過往的奢華體驗與人性化的創先思維，乘載世人邁向豪華電能未來。

走入「Mercedes-Benz 星奇車庫」，將能探索六個色調與設計迥異的美學視界，藉由視覺、觸覺、嗅覺與聽覺而組成的沉浸式體驗，將 Mercedes-Benz 的創新技術與理念化為感官體驗與環境氛圍，不須任何輔助就能直接體會，領略美學工藝如何包裹創新科技，並賦予智慧、溫度，帶來超乎想像的體驗。是時候跟隨著 Mercedes 的呼喚，步入這趟魔幻的創新之旅，探索 Mercedes-Benz以創新科技所打造的豪華電能未來。

台灣賓士精心打造的「Mercedes-Benz 星奇車庫」將於 9／23至 10／30，在北中南三地展開一場魔幻壯遊，除了以沉浸式的感官體驗表達 Mercedes-Benz 在創新科技與豪華體驗的百年工藝與突破外，更帶領眾人一窺百年品牌的時代里程碑，洞悉人類交通美學簡史。

台灣賓士表示，此次展出更同時集結最新 EQA、EQB 及 EQE 在內的全體 Mercedes-EQ 豪華純電家族，以多元的產品陣容提供台灣市場完善的產品選擇，並藉此展示 Mercedes-Benz 在電能化未來的創新科技結晶，帶領車迷以全新的美學體驗感受子品牌 Mercedes-EQ 的豪華純電未來。