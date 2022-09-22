相較於美國聯準會9月第三度升息3碼，日本央行（BoJ）則維持貨幣政策不變。牛津經濟研究院22日指出，日本央行別無選擇，即使在日銀總裁黑田東彥任期於2023年4月結束後，仍會堅持當前的收益率曲線控制（YCC）政策，反映出日本央行的政策更加側重於利率，而不是量化寬鬆。

牛津研究團隊指出，儘管外國投資者可能會繼續挑戰日元和日本國債收益率，直到美聯儲的利率收緊週期見頂，「日本央行別無選擇」，日銀不會改變「繼續擴大貨幣基礎直到CPI同比增長」的承諾，CPI需穩定地保持在2％的目標之上。