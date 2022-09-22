美國聯準會一如市場預期升息3碼，不過卻預告明年升息腳步不停歇，台灣央行今天宣布跟進升息，幅度卻只有半碼，且透露貨幣政策年底可能面臨轉折，央行總裁楊金龍的決策為何，又釋出什麼景氣風向，整理7大關鍵問答一次掌握。

中央銀行今天舉行第3季理監事會議，決議調升政策利率半碼（0.125個百分點）及新台幣存款準備率1碼（0.25個百分點），以價量並行的方式強化政策效果。

不過國際局勢動盪，外界關注全球經濟走緩之際，美國聯準會鷹浪還是一波接一波，台灣經濟將怎麼走、貨幣政策是否延續緊縮基調；以及近期新台幣匯率跌跌不休，台美利差擴大是否會加劇貶勢。以下是楊金龍今天在記者會中有關貨幣政策考量與匯率等關鍵問答。

問：央行為何下修今年經濟成長率到3.51%？如何看待未來經濟情勢發展？

答：主要機構多預測全球貿易量成長放緩，終端需求降溫之下，台灣出口成長動能減緩，民間投資也轉趨保守，考量經濟前景具不確定性，央行下修今年經濟成長率預測值到3.51%。

明年民間消費可望回溫，但全球景氣降溫，持續抑制台灣出口與投資成長動能，預估經濟成長率為2.90%。

此外，貨幣政策有遞延性，美國今年以來大幅升息帶來的緊縮效果已慢慢浮現，金融情勢緊縮壓抑經濟活動也是必須留意的下行風險。

問：貨幣政策基調為何？未來會持續緊縮嗎？

答：目前為止，央行仍延續緊縮的貨幣政策基調，但國內外經濟情勢變化快速，主要國家景氣下滑，國內通膨率逐漸往下走、經濟成長也放緩，到了2023年，國內通膨率更降至2%以下，台灣貨幣政策基調是不是還要朝著緊縮方向走，「12月之前再來評估看看」。

如果台灣通膨降溫程度超乎預期，明年CPI降幅比預測低、2024年更低，那就沒有必要繼續緊縮，央行貨幣政策可以在適當時機點「做一些停頓」。

問：央行理事是否存在鷹派，主張更大的升息幅度？

答：今天理監事會的貨幣政策決議並非全體一致通過，大家有共識調升存準率1碼，但升息幅度有歧見，有2位理事認為應該升息1碼，才能有效壓下通膨，以及對付房價與房租問題。

不過央行升息半碼是基於2大考量因素，一是今年通膨率可望回降，明年便可回降至2%以下；第二，明年國內經濟成長將趨緩至3%以下。

此外，台灣與美國經濟結構及金融體制差異大，不宜以美國聯準會的貨幣政策架構及決策組織為師。

問：央行為何繼續調升存準率？

答：升息的影響是全面的，會衝擊中小企業及首購族，因此央行決定採對銀行緊縮的方式，調升存準率，估計可以從市場回收游資達1100億元。

央行對M2設定的目標區間為2.5%至6.5%，隨著央行調升存準率1碼，明年M2可望壓至6.5%以下，「存準率大體上到這裡，已經差不多可以了」。

問：美國聯準會今年以來積極升息導致美台利差擴大，是否進一步造成新台幣匯率跌跌不休？

答：外資匯出跟美台利差擴大沒有關係，今年以來新台幣貶值，主要是因為外資賣超台股並匯出資金所致。

外資基於全球資產重新配置，以及面臨基金贖回對資金需求等考量，賣超台股實現龐大獲利後並大舉匯出，使得台幣走貶；此外，外資在國內匯市交易比重達7成，導致台北外匯市場美元需求大於供給，更是今年新台幣對美元匯率貶值逾11%的關鍵。

問：新台幣最近每天貶值幅度達1角，這樣的貶值速度是否健康？央行如何看待？

答：匯率貶值速度是看相對性，以今天匯率變化來說，新台幣貶幅為0.56%，與人民幣接近，相較之下，歐元貶0.67%、韓元貶1.1%、日圓貶1.39%波動較大，可見新台幣匯率控制得還是相當好。

雖然受到強勢美元影響，亞幣普遍走貶，但跟其他國家貨幣相比，新台幣匯率更穩定，「我認為我們控制是允當的」。

問：為何央行沒有針對房市再祭選擇性信用管制？

答：這次未調整房市管制措施主要有3個考量因素，第一，央行自2020年12月以來，已經四度調整選擇性信用管制措施，有助銀行授信風險控管。而且今年以來全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長走緩，不動產貸款集中度大致穩定，不動產貸款的逾放比率也低。

第二，今年3月以來央行實施的緊縮貨幣政策，有助強化選擇性信用管制措施成效，利率調升對房價也有抑制作用。

第三，政府各部會持續落實「健全房地產市場方案」措施，疫情因素又持續干擾房市，使得今年以來交易量趨緩。

雖然這次央行沒有加碼房市管制，未來央行還是會持續關注不動產貸款情形，並檢視管制措施的執行成效，適時檢討調整相關措施，以促進金融穩定。