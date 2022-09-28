股、匯市連日大跌，兇手是匯出資金不手軟的外資，累計今年來已匯出破兆元的新台幣。中央銀行28日晚間表示，今年來外資賣超台股並匯出，及至目前外匯市場運作順暢，尚屬穩定。假設美國再升息且進一步造成外資大量流出，「央行有足夠能力可以因應外匯市場的波動，不會採行外匯管制措施！」

央行總裁楊金龍27日列席立法院院會並備詢，立法委員作題向楊金龍套話，「假設」兩岸緊張，或美國大幅升息，外資撤出我國，「假設」外資短期內撤出1,000億美元，央行如何因應等議題。卻被部份媒體張冠李戴式的報導，指稱總裁說會祭出外匯管制措施。央行表示，已見刊的部分媒體報導與總裁的答詢內容不盡相同。

央行28日晚間以四大聲明，要求澄清、並補充說明，以免外界一直在誤解：

一、我國外匯存底截至6月底有5,490億美元，外幣流動性更高達6,914億美元；我國國際收支健全，對外貿易均呈順差，且外債極低；加上國人持有外匯存款約2,700多億美元及海外淨資產8,000多億美元，「這些資源足以因應國際資本大幅移動。」

央行舉例，1997年亞洲金融風暴及2008年至2012年全球金融危機、歐債危機等國際重大事件，央行均透過彈性有效的貨幣政策及外匯管理措施，穩定市場，讓台灣安然度過危機。

二、自今年以來，美國升息、國際股市大跌，外資賣超台股並匯出，截至目前外匯市場運作順暢，尚屬穩定。若美國再升息造成外資大量流出，央行有足夠能力可以因應外匯市場的波動。

三、至於兩岸緊張情勢，觀諸歷史，即使1995年台海飛彈危機及本年8月初中國軍演，台灣從未實施外匯管制，透過外匯管理措施，足可維持金融市場穩定。

四、委員質詢假設兩岸緊張或美國大幅升息，出現短期外資大量撤出情形，央行不會採行外匯管制措施。