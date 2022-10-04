多位知情人士對媒表示，美國拜登政府本週將宣布新措施，限制中國企業取得可用於高效能運算的技術。這是美方最新且力道更強的舉措，用以阻止北京藉美國技術升級超級電腦與AI人工智慧設備。

《紐約時報》引述多名知情消息人士稱，新措施可能最早在本周宣布，目的在切斷中國獲得先進半導體技術的渠道，新措施將以川普時代打擊中國電信巨擘華為的規定為基礎，禁止世界各地的企業把使用美國技術、機器或軟件的產品賣到中國，尤其要限制將美國製造的晶片出售給中國最強大的超級電腦和數據中心。

據2名知情人士透露，預計許多中國企業、政府研究實驗室和其他實體將面臨與華為類似的限制。實際上，任何使用美國製造技術的公司都無法向政府所針對的中國實體出售產品。目前尚不清楚哪些中國公司和實驗室會受到影響。

報導說，技術與產品的限制規定只是華盛頓計劃 限制的一部分，預計美國政府還將試圖限制美國製造的工具與器材輸出給中國的晶片製造商。

知情人士說，華府一旦限制美國製造的晶片出售給中國的超級電腦和數據中心，最後可能會讓大陸的主要學術機構和網路公司運作受阻，他們將因此無法獲得打造先進數據中心和超級電腦所需要的零件。