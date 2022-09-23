一名來台獨某商工的越南籍僑生，被派往與學校建教合作公司上班，認識他校也是進行建教合作的少女小美，未料兩人卻看上眼，練續三次在宿舍內嘿咻，事後被少女母親發現後提告，一審認為僑生在事發後才知道小美真實年齡，且女方也表示未提及年齡，判決無罪；檢察官不服上訴，二審法官仍認定，因越南16歲以上就能工作，兩國「國情不同」導致僑生無法誤判，維持無罪原判。

根據判決書，該名越南籍僑生來台就讀某商工，於民國108年7月來台，就讀期間在某工廠擔任建設合作學生，並住在公司宿舍3樓。少女小美在109年12月間，也前往該公司進行建教合作，住在公司宿舍2樓，兩人先後於109年12月9日23時許、同年月10日22時許及同年月11日23時許，在公司宿舍內，發生性行為3次。但事後小美繼母發現後，認為僑生對未成年的女兒亂來，怒告妨害性自主。

檢方偵查認為，參照兩人訊息往來，女方有告知僑生自己只有15歲，且知道建教合作之學生目都寄讀高中、高職，依照一般就學年齡，就讀高中之年齡落於15至17歲間，僑生應該知道其年齡，因此予以起訴。

一審法官檢視2人訊息，小美雖說自己15歲，但僑生回「我真的不知道」，且小美也曾證稱，兩人間並無聊到年紀，她外表也非長得稚嫩，難以認定僑生主觀上可預見小美是否未滿16歲，因此判他無罪。

二審法官也認為，在越南16歲以上才可以在公司上班，未滿16歲人可以打臨時工，臨時工通常是做賣飲料、賣吃的 ，在餐廳當服務生那一種，足見越南與台灣存有政策民情之差異，因此是否能因與被兩人在同一公司工作相處，就能認識或預見小美年齡，也難依憑兩人相處時間並非短暫，就可認定僑生有認識或預見小美是未滿16歲之人。因此無法同意檢察官上訴意旨所持見解，予以駁回，仍維持無罪原判。