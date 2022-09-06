女高中生搭捷運遭巴頭！51歲男挨告 怒喊「我要告媽祖」

新北市捷運板橋站日前發生一起女高中生遭男子揮拳打頭，行凶的51歲李姓男子聲稱，17歲女高中生碰撞他身體，陪伴在旁母親則說，兒子前一陣子開刀，容易情緒不穩，被打的女高中生母親隨即到場，堅持提傷害告訴，警方依法逮捕並移送法辦。

捷運警察統計，今年1月到8月共發生19起類似傷害案件，17歲女高中生在板橋站搭車返家，不料在加值機前突然遭到攻擊，頭部被打一拳，女高中生莫名其妙被打，一旁友人跑開後報警，而李男竟若無其事，打算拎起背包離開，母親也跟在一旁。

警方獲報後，立刻到場要求配合，女高中生的母親也趕到現場，檢視後，女高中生表示不需要就醫，但堅持要提出告訴，而李男坐在椅子上不斷咆哮，揮舞雙手，經員警喝令如果不配合將上銬，李男的母親陪在一旁，才說，前一陣子開刀，沒吃藥就會情緒不穩，很容易打人。

警方表示，李男疑有反社會人格，對於事務常表達不滿，員警協調過程，男子氣沖沖，甚至還抱怨警察，他要告媽祖，但警察不受理，員警也只好將人帶回警局，並交由轄區板橋分局依傷害罪送辦。