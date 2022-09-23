美國79歲總統拜登（Joe Biden）在一場活動中，在舞台上迷路的影片震驚全網。拜登在紐約舉行的全球基金第7次增資會議上發表講話。說完，他轉身離開講台，卻停了下來，一臉迷茫。由於活動場地雷鳴般的掌聲，還看到拜登喃喃自語說了一些聽不見的話。目前該影片片段已被許多用戶發佈在 Twitter和其他社群網路平台上。

Where ya going, Big Guy? pic.twitter.com/hvMjZlprWb — RNC Research (@RNCResearch) September 21, 2022

綜合外媒報導，這項募資活動是為對抗艾滋病、肺結核還有瘧疾來募集資金。在這方面籌集了驚人的142.5億美元（近4275億新台幣），是多個衛生組織有史以來認捐的最高金額。

拜登先生在致辭中感謝所有與會者所做的貢獻後，準備右轉離開講台時，他停了下來，顯然有點迷失了狀態。全球基金的桑茲（Peter Sands）隨後大聲感謝，才喚回了拜登的注意力。

這不是拜登總統第一次發生這種狀況，今年4月拜登在一次演講後伸出手作勢要跟人握手，但是當時周圍沒有人。