美國勞工部督察長辦公室今天指出，COVID-19大流行期間提供遭資遣者的失業保險給付，恐有456億美元（約新台幣1.4兆）遭詐領。

「華爾街日報」指出，不法人士使用往生者、入獄者的社會安全碼，鑽制度漏洞詐領疫情期間失業保險給付；許多州的相關查核機制早已過時，根本沒有揪出、掃除詐領者的相關準備。

新公布的詐領數字，近乎去年夏天所估詐領金額約160億美元的3倍。

美國勞工部督察長辦公室今天發布的報告指出，2020年3月至今年4月間查獲的疑似詐領裡，超過一半的案例是在多州重複請領。

報告稱自2020年3月以來，已有1000多人遭起訴詐領疫情失業給付。勞工部督察長辦公室表示，這份報告未取得最近期的聯邦在監者數據，報告重點其實擺在其他更高風險的詐領。

美國政府從2020年3月啟動疫情失業保險給付，起初每週給付失業者600美元聯邦補助，後來降至每週300美元；這項救濟措施已於去年到期。按勞工部督察長辦公室說法，2020年3月以來聯邦政府已支付8720億美元的疫情救濟。

勞工部督察長特納（Larry Turner）今天在聲明中說，疫情期間提供的數千億資金被想鑽失業給付漏洞的有心人盯上，「導致詐領和其他不當支付款項達到歷史新高」。

右傾智庫「美國企業研究所」（AEI）的高級研究員魏丁格（Matt Weidinger）表示，今天這份報告僅涵蓋幾個特定領域的詐領，疫情期間整體遭詐領金額很可能比報告所列要高得多。

不法人士常使用被盜的社會安全碼、出生日期和其他個資，外加可疑的電郵帳號申辦領款。詐領情況甚至嚴重到許多州暫停失業救濟金發放，衝擊到數十萬份其他合法請領案件。（譯者：陳亦偉）1110923