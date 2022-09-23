童綜合醫院近年來發展智慧醫療，如結合網路、雲端運算、物聯網等科技，讓醫師更精準、快速地判讀數據，達到醫療精準有效率，23日與國立中興大學大數據中心簽署產學合作，未來雙方展開交流合作，將開設培訓課程，有助於AI醫療研究計畫與AI醫療落地應用。

「突破傳統！」，為實現數位無紙化場域，有助減少碳排量，簽署現場採電子紙筆記本（eNote），eNote提供了媲美紙張的閱讀介面與書寫感，未來應用於醫療或教育場域，將取代大量文書印刷用紙，醫療表格流程優化，減輕醫護人員工作負擔，環保省成本。

童綜合醫院童敏哲總院長指出，與中興大學大數據中心合作，期望提升院內對於大數據分析能力，增進智慧醫療領域方面的研究，以達成「有效提升醫療效率與品質，提供病患最安全的照顧及最友善便利的服務」的最終目標。

中興大學校長薛富盛表示，大數據、智慧醫療等技術是現今發展的趨勢，相信此次雙方合作，藉由童綜合醫院豐富的資料與實務經驗，加入校內團隊的研究能量，定能為國內智慧醫療的發展寫下新的一頁。

中興大學理學院長暨大數據中心主任施因澤說，大數據中心匯集全校相關大數據、人工智慧研究師資，初期開設短期培訓課程，接著密集課程訓練後，學員就能應用AI相關技術並結合童綜合醫院資料，做出相當具水準的模型預測分析與醫學應用，有助於AI醫療研究計畫與AI醫療落地應用。