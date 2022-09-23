31歲何姓男子利用社群聊天群組，宣稱有「投資個股標的」、「加密貨幣」等投資管道，以無風險、數十倍獲利等話術誘騙被害人投資，詐騙金額逾2900萬元，並利用國內小型加密貨幣交易平台，購買大量泰達幣點數卡兌換成等值泰達幣進行洗錢，初估今年3月至6月洗錢金額達上億元。刑事局將何嫌等16人逮捕到案，全案依詐欺、洗錢等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

刑事局電信偵查大隊第一隊，4月起接獲民眾報案指稱，經網路廣告加入詐騙集團成立的社群軟體聊天群組，下載「Bit-C」APP程式進行投資，但後來該平台關閉，或是佯稱獲利出金須再繳付30％的保證金，至少已有5人被騙，財損2900萬元，刑事局遂與高雄市少年隊及新竹市警局成立專案小組，報請高雄地檢署檢察官蕭琬頤指揮偵辦。

專案小組經層層溯源追查被害金流，發現嫌犯利用國內小型加密貨幣交易平台、俗稱野雞交易所，先以人頭資料申請會員後，將犯罪所得購買大量泰達幣點數卡，再透過交易平台兌換成等值泰達幣進行洗錢。專案小組陸續在高雄、新北、台北及台中等地，查獲何嫌與洗錢機房，現場查獲現金105萬、行動電話、冷錢包、筆記型電腦、平板及泰達幣點數卡一批，並拘捕車手及人頭帳戶等共犯到案。