巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）接受《金融時報》專訪時要求台灣在當地投資10 億美元（近317億台幣），好幫他抵抗「龐大的」壓力，以避免外交承認北京。外交部發言人歐江安對此表示，巴拉圭外交部長已向我駐巴大使韓志正澄清說明，兩國邦交不存在交換條件。

阿布鐸在訪美時告訴《金融時報》，他們正與台灣總統協商，以讓巴拉圭人民感受到戰略聯盟真正的好處。他強調「，台灣在非邦交國投資的金額超過60億美元（約1900億台幣），我們想要其中10 億美元（近317億台幣）投資在巴拉圭，那將有助於讓我們主張，和台灣保持戰略聯盟的重要性。」

歐江安說，巴拉圭外交部長其實有特別就專訪露出情形，向我們駐巴大使韓志正澄清說明，巴國政府重視的是兩國邦交與合作，並特別強調雙方關係奠基在價值與理念，不存在交換條件。

阿布鐸總統專訪強調的是巴拉圭投資條件優異，希望台商藉由巴拉圭進軍南美市場，這對台灣也具有戰略意義。歐江安強調，阿布鐸總統也說過，在他任內兩國邦交關係不會改變。