在今日舉辦的中國新能源汽車發展高層論壇(2022)上，大陸新與電動車企業比亞迪董事長王傳福表示，要堅持磷酸鐵鋰作為動力電池的正確路線，中國鋰資源總體是夠的，可以滿足全國3億台汽車全面電動化的需求。

據《快科技》報導，王傳福說，鋰礦最近在中國境內發現很多礦源，只是開採沒有那麼快，但市場增長迅速，供應上顯得比較緊張。不過，與鋰礦資源充足相對立的是，最近這段時間，大陸鋰電池關鍵原材料碳酸鋰的均價再創新高。

據上海鋼聯的數據，9月21日電池級碳酸鋰的均價達到了人民幣50.75萬元/噸，這已經超過了今年3月份的歷史高位人民幣50.4萬元/噸。

報導說，不斷暴漲的價格通過成本傳導機制，電動車等終端需求端將成為資源漲價的承受方，碳酸鋰漲價或將由消費者買單。

據報導指出，今年以來隨著補貼政策退場，以及上游資源暴漲導致的成本提高，特斯拉和比亞迪等多家新能源車企都進行過漲價操作，有的還漲了好幾輪，每輪漲價幅度在數千元到數萬元人民幣不等。