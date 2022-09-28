萬物齊漲，花同樣的錢能買到的東西相對變少，一名網友感嘆，以前超商的肉鬆御飯糰才20元，現在漲價到30元，好奇問「哪些東西漲價後，就不再買？」疑問掀起大批網友討論，多數人點名雞排和手搖飲，更有人說「上次買了多年來第一片雞排，貴到我當場哭出來」。

原PO昨（27）日於PTT八卦板指出，超商賣的肉鬆口味御飯糰，以前才賣20元，現在已經漲到30元，漲價前後價差10元。他預測手搖飲會在下一波宣布調整價格，認為現在一杯無糖綠茶賣40元，若是自己買茶葉回家泡，一杯成本不到15元，他好奇問「哪些東西漲價後，會慢慢淡出生活，不再買呢？」

貼文引發網友熱議，「上次買了多年來第一片雞排，貴到我當場哭出來」、「雞排就很謎，但買一份雞排便當反而不貴」、「雞排啊！漲價後沒買過」、「雞排真的很少買了」、「雞排吧！真的很少吃了，以前天天吃」、「雞排好久沒吃了，不是買不起，就是覺得沒有那個價值」、「雞排太貴只能割捨」、「手搖飲料吧！順便戒糖」、「手搖飲啊！一杯賣到80、90誰買啊」、「手搖飲不知道漲什麼意思」。

留言中也有人提到雞蛋，「雞蛋！今年貴得特別有感」、「早餐店加一蛋要15元欸」、「我家這一顆荷包蛋賣18元」、「蛋 一顆15至20加不下去」、「蛋現在貴死了」。