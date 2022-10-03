許多食物不宜生食，不只有細菌繁殖的風險，也可能害身體營養素無法充分吸收，例如許多人吃火鍋時，會將煮熟的肉片沾上生蛋液，讓口感更滑嫩，但營養師提醒，生蛋液中的生蛋白會阻礙人體對生物素的吸收，進而造成掉髮現象。皮膚科醫師也表示，就營養學觀念，生蛋白確實會影響人體對生物素的吸收，導致掉髮、指甲脆弱等問題。

在享用壽喜燒等火鍋美食的時候，不少人會以生雞蛋作為重要佐醬，即將生蛋打入碗內用筷子攪拌，再將鍋內煮熟的肉片等食材放到已經攪拌後的蛋液裡沾著吃，口感滑嫩。不過營養師蔡濰安在其臉書表示，生蛋白中含有抗生物素蛋白(Avidin)，會阻礙人體對生物素吸收，缺乏生物素會讓人掉髮。

文心皮膚科診所醫師林子鈞表示，生蛋白含有大量的抗生物素蛋白，確實會阻礙生物素、即維生素B7的吸收，而B7是人體不可或缺的物質，若缺乏，會導致掉髮、指甲脆弱等問題，而烹煮過程中，抗生物素蛋白的活性化會降低，其阻礙B7的效能也會因此降低。

除了生食雞蛋恐造成掉髮問題外，蔡濰安並表示，習慣在家自製豆漿的民眾，未煮熟的豆漿會含有皂素，容易造成腹瀉等問題，因此煮豆漿的過程一定要充分加熱到攝氏100度。