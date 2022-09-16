為了顧腦，不能忽略水的重要性。醫師表示，人體大腦含水量約75%，腦脊髓液約99%，喝水不足，不但不利於腎臟尿液形成，連帶腦部反應也會變慢，有研究指出，人若在運動時因補水不足，會因輕微脫水導致大腦皮質呈現輕度萎縮，即大腦老化1年，因此充分補水相當重要。

科博特診所院長劉博仁在臉書粉專「劉博仁醫師 營養功能醫學專家」提到，2013年英國東倫敦大學研究發現，當人們口渴喝水後，大腦運作速度會增加14％；也有研究顯示，穿3層衣服騎自行車90分鐘後，會因輕微脫水造成大腦皮質呈現輕度萎縮，等於老化1年，但補足水分皮質萎縮狀況就逐漸恢復。

劉博仁說明，提到大腦營養，水是最重要的元素，人體大腦含水量約75%，腦脊髓液約99%，喝水不足，不但不利於腎臟尿液形成，連帶腦部反應也會變慢。人體若喝水不足，大腦腦脊髓液相對會流動不夠，清除腦中廢棄物質效率也會變差。

至於人體到底應該喝多少水呢？劉博仁表示，平均每日喝水量是以大約體重乘以33來計算，例如60公斤體重每日約需要60x33=1980 cc，更簡單算法至少是體重乘以30，夏天因為流汗，我建議增加到體重乘以40，亦即，60公斤的人夏天或是有運動流汗應補充60x40=2400 cc，也能藉此減重。