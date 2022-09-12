周興哲日前到新加坡開唱。（星空飛騰提供）

周興哲中秋連假在新加坡舉辦2場「Odyssey旅程」巡迴演唱會，首開四面台的他，在台上玩起「哪邊歡呼聲大就轉哪邊」的遊戲，他被新加坡粉絲逗得大樂，開心到在台上自體旋轉成了「人體陀螺」；此外，他也為新加坡站準備限定曲目， 2天分別送上孫燕姿的〈開始懂了 〉、林俊傑的〈害怕〉，且首場適逢中秋佳節，周興哲特別以鋼琴自彈自唱〈月亮代表我的心〉，為上萬觀眾演繹世界名曲。

介紹新加坡限定曲目時，第一天提到孫燕姿，周興哲表示她的〈遇見〉是自己學生時期第一首彈的流行曲，還即興哼唱了半段，而第二天選唱林俊傑，透露〈害怕〉這首歌是他讀書時非常愛的一首歌，由於崇拜JJ的創作力，進而走上創作這條路。周興哲在台上與粉絲互動如閒話家常，他更在四面台上敏捷現身，不忘照顧每一面的觀眾，自豪這次演唱會「可以同時看電影、又看演唱會，還有萬人KTV可唱」。

周興哲的團隊早於1年前就著手規劃，為「Odyssey旅程」演唱會量身打造的主題曲〈說太多〉，在音樂錄影帶埋下伏筆，並於演唱會上演大結局，由《當男人戀愛時》四億票房導演殷振豪，以電影手法操刀，拍攝貫穿演唱會的4段沈浸式迷你電影，在新加坡引爆好評，對此，周興哲預告台北場結局版本不同，要粉絲敬請期待。