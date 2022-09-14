丁噹即將在｢當我們再一起」演唱會場場爆滿大合唱。（相信音樂提供）

丁噹暌違5年即將來台開唱。（相信音樂提供）

「全民情歌天后」丁噹闊别演唱會已久，從2017年「想戀一個愛」北高演唱會至今已5年，許久沒在演唱會上和台北歌迷見面的她，「當我們再一起」livehouse巡迴演唱會經過上海、南京、武漢、廈門、杭州、廣州、新加坡、蘇州等8座城市13場巡演，場場爆滿，現在她將帶著「當我們再一起」演出，11月12日在Zepp New Taipei與歌迷歡聚一堂。

丁噹去年年底推出「90s華語金曲翻玩計畫」《當我們再一起》，精挑10首90年代華語樂壇重量級冠軍金曲，包括任賢齊〈心太軟〉；張信哲的〈愛如潮水〉與張宇的〈用心良苦〉則是她過往在PUB駐唱時，時常演唱的歌曲；周蕙的〈約定〉則是她個人音樂播放清單的歌曲，也是她KTV必點曲目之一，「翻玩」金曲獲得歌迷好評與共鳴，這二年因為疫情，她只能與台北歌迷都是網路上聚，她說：「演唱會對我來說就像和朋友聚會，live house就像是我剛出道的地方，能和大家距離很近地聊天，對我自己來說是一種回到初心的地方。」如今她終於能在11月12日與歌迷面對面，讓她相當興奮。

11月對丁噹來說相當繁忙，除了11月12日「當我們再一起」livehouse巡迴演唱會台北場，音樂劇《搭錯車》11月4日、5日、6日將在臺北表演藝術中心大劇院登場，連二周見證全方位不同的丁噹。「當我們再一起」演唱會門票將於9月18日中午12：00於拓元售票系統開賣。