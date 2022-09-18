黃偉晉今在台北Legacy開唱。（陳俊吉攝）

黃偉晉今在台北Legacy開唱。（陳俊吉攝）

黃偉晉18日舉辦「CreaLife Live Tour」演唱會，這場演出因疫情延期4個月，特別邀來柯泯薰及張秀卿「雙嘉賓」站台；他今和張秀卿首度同台，2人飆唱〈辣妹駕到〉後，黃偉晉正面緊抱她雙腳懸空、原地打轉10餘秒，被轉到頭昏眼花的張秀卿，用台語自嘲妝髮亂成一團：「現在是在迎屍體嗎，我一個好好的人被他搞成這樣。」滿場1100位歌迷尖叫聲直竄屋頂。

張秀卿誇他有眼光邀請合作，「不過我已經嫁了第2次了，拍謝，你到底有多愛我」？黃偉晉語塞笑回「我現在（全身）很溼」，立刻被粉絲想歪，張秀卿隨後索吻，親完他臉頰後問「姊姊什麼味道」，他形容像火龍果：「火龍果好啊，健康、漂亮又大方。」張秀卿則說親完他「嘴巴好鹹，要去洗腎」。

接著聊到她的經典歌〈車站〉，黃偉晉一時耳誤聽成「車震」，台下歌迷連忙糾正，他驚喊：「我想說姊的歌（風格）怎麼怎麼走這麼前面。」笑料連發，連黃偉晉一時間也無法冷靜下來，隨後獨唱〈如果眼淚會說話〉時喊卡重唱，相當逗趣。

黃偉晉原訂5月開唱，因疫情影響延至昨天，沒想到演出前又遇上全台地震不斷，他唱完〈日安日安〉等歌後，對著擠滿全場的1100位觀眾說：「待會兒演出中如果又遇到地震，我們場燈、大門都會打開，你們冷靜待在原地，我跑就好。」暖心提醒仍不改幽默風格；今晚演出相當精彩，不少歌迷拱他在北流辦個唱，黃偉晉幽默謙稱：「北流我敢開頭給你，別人（演唱會）都是第一天就Soldout、我是賣到最後一天才soldout，但賣完還是很開心。」特別感謝歌迷克服疫情及天災到場欣賞。