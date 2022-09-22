王齊麟將與「理想混蛋」同台合作演出。（新視紀整合行銷提供）

「鐵玫瑰音樂節」將在10月1、2日於桃園陽光劇場開唱，邀來「金曲最佳樂團」血肉果汁機、金曲台語歌后張秀卿與持修領軍與Dac、家誠、羅紹恩、Everydaze組成團體，還有特別嘉賓春艷的合作演出，另外羽球國手王齊麟將與「理想混蛋」同台演出，粉絲十分期待。

張秀卿表示，第一次聽到血肉果汁機的團名，認為這團應該很變態，也讓她聯想到火龍果果汁，坦言雖然自己外表是辣妹但對於年輕人的事物，尤其是樂團確實不熟，「知道他們在年輕族群的影響力，更想一探魅力所在，見面後發現都是帥哥又有才華，跟老公一樣，讓她這次合作心情愉悅。」

張秀卿過去曾想嘗試重金屬音樂，但礙於大眾對她local的既定印象，自從歌曲〈辣妹駕到〉開始顛覆觀眾的印象，也希望藉由這次合作，讓歌迷感受到自己走在流行音樂尖端，讓年輕朋友可以體驗到「秀卿姐姐的魅力」。至於節目上的橋段，她笑說自己記性不好，就等上台的自然互動。

羽球國手王齊麟之前推出單曲〈風箏〉描述多年到處征戰心情，熱愛音樂的他更曾公開表示非常喜歡理想混蛋，引起不少粉絲敲碗希望兩組人馬可以合作，2022桃園鐵玫瑰音樂節讓夢想成真，超級限定合作將在10月2日登上鐵玫瑰大舞台，日前兩組人馬進行彩排，王齊麟表示：「生命總要人一再地練習，練習勇敢，練習把疼痛忘記...能現場聽到理想混蛋原唱，還能和他們一起合唱，真是太開心了！」還笑稱這個組合是「理想混蛋×王」，理想混蛋則是驚訝王齊麟的好歌喉，直誇：「完全是太好聽，下巴掉下來的那一種。」