台語歌手楊哲因創作江蕙金曲〈夢中的情話〉進入歌壇，日前在高雄舉行「虎哩旺」感恩公益演唱會，邀來康康的模仿PK秀，互動逗趣。他這場入行以來的首次個唱，原本訂三月舉行，但期間遇上疫情、全家確診與喉嚨長繭等變數，延期三次，時隔半年終於開唱，楊哲打趣說「等到會懷疑人生，以為開唱只是個夢」。

他入行27年首次個唱，感恩餐會現場湧入1200名粉絲力挺，歌唱老搭檔談詩玲、謝宜君與吳俊宏現身熱唱，楊哲想到年初過世的父親，無法出席首次個唱，在舞台上飆淚「唯一的遺憾」，坦言為了開唱訓練，曾一度身心俱疲，但想到在天上的老爸，心中的動力再度點燃，為了完美開唱，楊哲努力接受喉嚨的特製精油按摩，勤喝蜂膠調養聲道。

楊哲說有請教過歌壇前輩，得到的建議，先暫緩開刀，以調養方式來改善，目前歌聲已回復9成之多，也因為揹負著首次開唱壓力，「讓我逼著自己有耐心的調理身體，開心狀況獲得改善，延遲半年的新專輯錄音也將復工」，而演唱會順利完成，也呼應著粉絲們的期待，能攻蛋開唱，47歲的楊哲開心的訂下新目標，計畫在50歲時，舉辦出道30週年的大型演唱會。