周湯豪拍攝《Tatler Taiwan》雜誌封面。（江民仕攝影 ／ Tatler Taiwan提供）

周湯豪拍攝《Tatler Taiwan》雜誌封面。（江民仕攝影 ／ Tatler Taiwan提供）

NICKTHEREAL周湯豪第一場小巨蛋演唱會開賣即速殺完售，演唱會主題曲〈我做的是愛不是夢〉更火登數位排行第1名，稱霸KKBOX即時榜、華語新歌日榜、華語單曲日榜3榜冠軍，粉絲們紛紛敲碗跪求演唱會加場，周湯豪今霸氣宣布演唱會將於11月20日加場，「12年了，我的第一場小巨蛋開演唱會，不只一場！」

周湯豪除了公布加場喜訊更幽默表示，「哥現在要顧兩顆蛋！體力要更好才行啊！」而眾多藝人好友們八三夭、坤達、A-Lin、陳零九、鼓鼓、Ella陳嘉樺、比莉、HUR、鬼鬼、阿Ken、陶子等人，更特別錄影片力挺！藝人朋友們很配合NICKTHEREAL創意無限，力挺影片拍得各具風格特色，日前才成功攻蛋的陶晶瑩就在影片中脫口驚曝：「為什麼有呻吟的聲音？看A片喔！寂寞男孩。」讓周湯豪笑稱：「大家都喜歡跟我開黃腔還有炫耀演唱會。」也感謝好友配合造勢。

此外，身為各界公認的潮流先驅與時尚翹楚，周湯豪日前登上2022年 Tatler Taiwan「Asia's Most Stylish」亞洲風格人士封面人物，比莉、周湯豪這對亞洲最具矚目的華語天后母子檔，一同獲選為Tatler Taiwan亞洲風格人士。