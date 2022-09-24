大陸觀察者網報導，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友23日在微博發文，分析今冬新冠疫情的三種走勢，今冬新冠疫情的趨勢還很難判定。其中以出現全球第六波新冠疫情流行的可能性較大，機率約在50％以上。判斷依據有三：一是當前的全球疫情形勢依然處於高位水準流行；二是冬季環境足以將當前的疫情數推向新一波流行；三是根據過去近三年病毒變異情況來看，還不能排除出現新變異毒株的可能。

吳尊友判斷疫情走勢有三種可能情景：

第一種情景是疫情在當前的形勢下繼續向好，雖然不大可能在今冬實現新冠疫情結束，但新冠的發病數和死亡數將繼續下降。出現這種情景的可能性比較小，機率不到30％。

第二種情景是維持或小範圍波動於當前的疫情狀況，即今冬的新冠發病人數每周波動在3萬至5萬例，每周新冠死亡人數波動在1-2萬例之間。出現這種情景的可能性存在，機率約在30％-50％。

第三種情景是今冬將出現全球第六波新冠疫情流行。出現這種情景的可能性比較大，機率約在50％以上。判斷依據有三：一是當前的全球疫情形勢依然處於高位水準流行；二是很快進入冬季，即使沒有新的變異毒株出現，僅人員聚集和流動，加上冬季環境，就足以將當前的疫情數推向新一波流行；三是根據過去近三年的病毒變異情況來看，還不能排除出現新變異毒株的可能。

儘管出現第三種情景的可能性相對要大一些，但今冬新冠疫情造成的死亡人數，估計不會很大。依據有三：一是全球疫苗接種持續向好，接種率繼續不斷提高；二是前五波疫情已經造成人群中最弱的那部分人死亡，剩下的部分對新冠的抗擊能力相對較強；三是從過去的疫情防控中總結了經驗，加上新治療藥物的應用，衛生系統更有能力應對可能發生的新一輪疫情。