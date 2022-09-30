捷克皇室御用水晶品牌摩瑟水晶（MOSER），30日起於台北SOGO復興館啟動巡迴展，甫走馬上任的新科捷克駐台代表史坦格（David Steinke）亦現身觀展；代理商國裕生活執行董事欒慎寰表示，疫情爆發2年多以來，買氣自然有受影響，唯頂級客層消費力受疫情影響有限，儘管目前仍未恢復到疫情前，但今年已擺脫去年低潮持續加溫，期在第四季周年慶帶動下，全年業績有望增長8％。

國裕生活為德國國寶級瓷品MEISSEN麥森、捷克皇室水晶MOSER摩瑟等獨家代理商，深耕台灣多年，市況隨台灣豪宅市場變動，以近二年多疫情年，台商多數留在台灣，對自宅藝品配置相對頻率高，2020年來說並未受疫情干擾，2021年相對有些影響，今年則逐步回溫，目前全台百貨據點達17個櫃位，加上內湖、長春旗艦店計有19家店，其中百貨部分難免受疫情影響，但高單價收藏品相對不受影響，而近期發展大陸業務亦見成交，目前國裕生活在北京就有北京國貿商城、金融街兩家店，以及西安SKP等3家店，緊接著下個月將於成都SKP展第4店，國裕強調，大陸市場大，高端藝品銷售相對持穩。

捷克大使史坦格表示，摩瑟水晶杯、擺件是每個捷克家庭中的珍寶，他在信義區住所就有160件鑲飾金邊的摩瑟水晶擺件、水杯等，以招待賓客使用；創立於1857年的摩瑟水晶以製作水晶擺件與水晶用品聞名，並自1873年起即成為捷克皇室御用品，全球粉絲囊括日前駕崩的前英國女王伊麗莎白二世、日本與西班牙等皇室都有收藏，也使得品牌有「國王的水晶」、「水晶的國王」美名。

今年國裕生活為熱愛水晶的行家準備大師們扛鼎之作，包括雷瑟大師「生之悅」、賽林格大師的「與琴共舞」等均在巡展之列，而「黃金鋒芒」則為賈伯瑞克大師力作，以新穎的垂直切割法創造水晶奇幻，且擁有吉祥旺來（鳳梨）之形貌，成為年度展焦點，接續巡展自SOGO復興館登場，再往南台灣漢來飯店舉辦，北返台中大遠百接續展出，新竹大遠百登場。