除了飲食控制，運動也是減重的不二法門，但醫師表示，運動時段頗為重要，一名40歲男性原藉由飲食控制讓體重降了10公斤，未料開始運動後體重又增加5公斤，經分析是因男子睡前運動，運動完後交感神經太興奮，且腎上激素分泌旺盛致心跳快又流汗等，導致他睡不好，進而不利減重。醫師建議運動至少要在睡前2小時進行。

外科醫師陳榮堅在個人部落格表示，一名約40歲的男性到減重門診稱，他原本90公斤，靠控制飲食瘦到80公斤，開始運動後，卻又胖到85公斤，該病患不解，為何飲食內容未變，運動後反而變胖。

陳榮堅表示，此病患變胖的原因為運動的時間，因為該男性是上班族，平常忙於工作及接送小孩，直到睡前才有空運動，但睡前運動反使其睡眠品質變差，他原本以為是工作壓力太大所致、開始服用安眠藥入睡。

陳榮堅表示，減重有4大關鍵：飲食、運動、睡眠、壓力，「當睡眠品質變差的時候，減重的效果就會打折扣，所以切記睡前不要做劇烈運動，如果時間真的不夠，運動至少要在睡前2個小時進行。」

陳榮堅表示，該男性病患接受他的建議，即將運動提前，經過一段時間調整後，該男性的體重又開始下降，且不需再服用安眠藥。