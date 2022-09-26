根據國際再生能源機構（IRENA）及國際勞工組織（ILO）共同最新報告顯示，儘管疫情影響持續，但面對能源危機日益嚴重，統計到2021年底，全球再生能源工作職位達到1270萬，在1年內增加70萬。同時越來越多的國家在該領域創造就業，有幾乎2／3職位是在亞洲，僅大陸就占全球42％，其次是歐盟與巴西各占10％，美國和印度則分占7％。

對此趨勢，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強分析，大陸是全球再生能源領域的「領頭羊」，「大陸的可再生能源正在以前所未有的速度增長，看一下全球投資，大陸始終是排在第一位。隨著投資增加，就業機會肯定增加。」

進一步細分行業來看，根據澎湃新聞引述該報告指出，太陽能是發展最快的行業，在2021年提供多達430萬個工作職缺，超出目前全球再生能源就業職位的1／3。

若分區域看，大陸是太陽能光電板製造及安裝大國，且正在為海上風電創造越來越多的就業機會。同時東南亞國家也正逐步成為主要的太陽能光電製造中心和生物燃料生產國。

歐洲如今則占有全球風電設備製造產能的約40％，是最重要的風電設備出口國，且正在重建太陽能光電製造產業。