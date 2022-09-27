路透社引述消息稱，中國監管部門已向國內基金、券商下達窗口指導，要求在中共二十大前夕及期間維持股票市場穩定。

兩名消息人士指出，中共監管機構近期通過電話方式，對部份基金及券商展開窗口指導，要求在二十大前夕及期間，避免進行容易造成市場大幅波動的投資舉動，包括大規模賣出股票。當中一名消息人士透露，監管層已要求不要不要出現異常交易及進行大規模賣出，也不讓大規模買入，基本上維持穩定，「（窗口指導）沒有書面的文件，電話打給合規（部門）的」。

一名華東地區的人士表示，有收到窗口指導的口頭通知，但事情比較敏感，所以不能評論。

一名百億元規模私募基金的人士說，最近並無明顯拋售股票，而近期股市跌幅較為溫和，滬指仍在3000點，不至於需要監管機構通知每一間大型投資機構進行維穩。亦有一間基金公司的法遵部門人士指出，並無接到窗口指導，但在二十大前維穩是公募基金公司的責任。

中國證監會、上海證交所、深圳證交所均未回應。