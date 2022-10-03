根據日本央行周一發布的9月會議紀要，部分日銀決策官員認為通膨可能超出原先預期，一名理事會成員更表示「當適當的時機到來時」，傳達超寬鬆政策的退場策略很重要。

一名理事會成員表示，消費者通膨可能大幅超出我們的基本預測情境，部分是受到匯率變動影響。另有看法指出，隨著原材料成本上漲，企業還在宣布調漲價格的計畫，因此許多產品價格可能繼續上漲。

許多理事會成員認為薪資變化是影響貨幣政策前景的關鍵，一名決策官員表示，由於就業市場仍然緊俏，薪資可望實現「高增長」。

該會議紀要亦顯示，由於日本經濟仍然疲軟，以及通膨料將在下個財政年度放緩，屆時燃料成本飆升的影響將消退，許多官員仍主張應維持超寬鬆貨幣政策。

但其中一名理事會成員表示，一些市場人士對於債市運作的扭曲感到擔憂，這是因為日本央行仍在大規模買進債券。為了確保金融市場穩定，日本央行必須持續監測和檢視市場狀況，並在未來某個時候，當適當的時機到來時，與市場進行適當的政策溝通，例如有關於退場機制。

在9月21、22日的會議上，日銀維持其超低利率不變，並重申其政策指引，即承諾在通膨穩定達到2%目標之前，央行將保持超寬鬆貨幣政策不變。