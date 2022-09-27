資深媒體人周玉蔻近期日前指稱，中華民國小姐張淑娟與蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華飯店傳出緋聞案，張淑娟昨日為此赴台北地檢署提告周玉寇。國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥27日表示，NCC目前收到逾30件檢舉案，已陸續依照相關法律規範審理。若查證確認周玉蔻節目違反規定，《民視》將負行政責任。

立法院27日邀行政院長蘇貞昌率部會官員施政報告並備質詢，國民黨立委李德維質詢時批評周玉蔻公器私用，利用《民視》節目羞辱張淑娟，蘇內閣跟NCC卻好像都看不見。

陳耀祥指出，NCC針對新聞台採事後追審，截至目前為止，NCC已收到30件以上檢舉周玉蔻案件，已經陸續依照《衛星廣播電視法》、《廣播電視法》、《有線廣播電視法》（下稱廣電三法）調查是否違反事實查證與公平原則、有無違反法律規定或違背公序良俗。

針對法院若判決張淑娟勝訴，NCC會如何處理《民視》？陳耀祥強調，張淑娟控告是為追究周玉蔻刑事責任，目的在於維護她個人名譽。而NCC監督對象是事業，若查證發現周玉蔻節目確實違反廣電三法，《民視》將負行政責任。

李德維再問，若真有行政責任，敢不敢關《民視》？陳耀祥回應，每個電視台違規情形不同，需要個案審查。

此外，李德維質疑，周玉蔻幾乎把陳時中競選團隊整個搬到節目裡，有置入性行銷問題，要求NCC立案調查。陳耀祥答應李德維要求並說，邀請來賓是新聞節目的自由，不過若有必要，將請新聞頻道向NCC說明。