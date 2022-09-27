台灣設計展再次重返高雄，這次除了擁有史上最大規模展區的設計中島將於9月30日正式開放登島外，位於東高雄、瀰漫客家風情的美濃也將加入設計展行列，高雄市政府客家事務委員會策劃「艷客設計展」，以南部客庄常見花卉及美濃特有的黃蝶為主題，經由服飾、工藝、商品設計與動畫製作的方式呈現特有的客家藝術想像。

高雄市長陳其邁表示，閩南、客家、原住民與新住民共同生活在高雄這塊土地，多元文化共融，使高雄具有獨特魅力與光芒。而高雄客家文化的內涵與吸引力，所迸發出的設計能量也不可小覷，因此在年度設計盛事，客家亦不缺席，以傳統與現代的對話、衝突與創新，產生意想不到的新想法、新方式與新作為。期待設計導入，讓客家文化再開創嶄新面貌。

高雄副市長史哲也說，2022台灣設計展場域包含高雄港蓬萊商港區、7個歷史場域，以及38區城市空間共同響應，在主展場「設計中島」有十大必看展覽，在客庄則首推美濃客家文物館響應台灣設計的「艷客設計展」。看藝術家如何在生活中展現他們對客家的想像，設計力和客家文化交織的火花與能量令人期待。

高雄市政府客家事務委員會主任委員楊瑞霞說明，響應台灣設計展，此次特別邀請實踐大學電腦動畫學士學位學程、出身美濃的彭鳳珠老師擔任策展人，以南部客家常見的花卉及美濃特有的黃蝶為主題，透過多位藝術家與青年設計者在客家服飾、陶藝工藝、繪畫、客家文創商品設計、動畫製作等面向，詮釋客家文化的現代性與設計性。

策展人彭鳳珠表示，展場空間設計充滿客家意象，滿天飛舞的黃蝶象徵帶來台灣設計展在高雄的歡欣氣息與好運。此次邀請12位客籍與非客籍藝術家及年輕優秀的設計者共同參展，要將客家的文化美與內涵，透過創意、創新的方式呈現出來。展覽期間也將邀請藝術家座談，分享創作經驗與現場導覽，讓民眾更深入地了解「艷客設計展」。

曾參與製作迪士尼動畫，也是參展人之一賴俊英導演，這次不做動畫，喜愛客家文化的他特別彩繪一幅玉蘭花，彭鳳珠教授也以黏土做成夜合花與桂花燈飾，玉蘭、夜合、桂花均為客家九香，是客家庭院常見的花卉。實踐大學時尚設計學系黃慧貞教授是美濃子弟，擅長將本土素材融入創新與創意，曾擔任2021年《杜蘭朵》歌劇及多場音樂劇髮妝造型設計、台北國際花博「環生方舟」動態展演造型總監、聽障奧運優人神鼓、伊林 MODEL彩妝髮型統籌等，幾年前為高雄客家集團婚禮新人設計改良式藍衫禮服頗受好評，現代典雅又不失客家傳統特色，在這次設計展預計會展出男女各2套創意客家禮服。現場還有陶藝、葫蘆燈、飾品金工等展示，精彩可期。

「艷客設計展」將於10/7~11/6於美濃客家文物館特展室展出，民眾購票入館除了參觀設計展，館內還有客家文化地景、傳統歌謠及百工百業、客家特色文創商品展示、陶板及紙傘彩繪DIY、兒童探索區等主題空間，10月的週末假日還有客家山歌、八音、假日市集、兒童劇團演出等活動，非常適合親子同遊，認識與體驗精彩的客家文化。