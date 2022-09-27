台中市潭雅神戰車公園設施老舊，觀光旅遊局將進行全面優化工程。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市潭雅神戰車公園人車動線欠佳且設施老舊，無法吸引遊客造訪。觀光旅遊局27日表示，戰車公園將進行全面優化，日前已封閉施工，預計明年4月底完工，施工期間將設置牌面引導行走替代道路，呼籲遊客小心通行。

潭雅神戰車公園位於潭雅神綠園道11K＋500處，因缺乏整體規劃，多數遊客僅路過而不停留，且該路段人車共線，地方認有安全疑慮。長期在綠園道騎自行車的車友說，雖知道戰車公園歷史悠久，但門面相當老舊，多年來不曾踏入一步，更不清楚裡面有何設施。

台中市觀旅局說明，戰車公園優化工程獲交通部觀光局「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」核定補助總經費2400萬元，中央補助款1368萬元，地方配合款1032萬元。戰車公園26日起封閉施工，預計明年4月底完工，施工期間將設置牌面引導行走替代道路，呼籲遊客小心通行。

觀旅局指出，該公園兼具軍事歷史文化與自行車道停駐參觀景點，此次透過工程整合人車動線、增設步道、活化地景藝術和歷史隔柵牆、拆除涼亭優化休憩空間，並種植樹陣植物及灌木，結合軍事文化與觀光，提供在地民眾及騎乘鐵馬旅客友善的休憩空間。

台中大雅戰車公園為自行車道過往遊客停駐參觀景點之一，展示三台M48A3戰車，為曾歷經炮火戰亂的軍事武器，戰車裝甲旅並曾駐守清泉崗數十年，除役後提供民眾觀賞，當地居民都把戰車擺放區稱為戰車公園。