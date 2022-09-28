金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2022年前7月外幣保單新契約保費2964.67億元，較去年同期3387.61億元減少達12％，主因美元走強使新台幣匯率持續大貶，美元保單變貴影響消費者需求，其中資本市場波動加劇，使投資型美元保單新契約保費年減達47％。

金管會統計，2022年前7月外幣保單新契約保費2964.67億元、年減達12％，衰退幅度較上半年8％擴大。其中，投資型保單972.23億元、年減達43％，衰退幅度較上半年37％持續擴大。傳統型保單1992.44億元、年增達18％，但成長幅度較上半年21％略減。

以幣別觀察，美元保單前7月新契約保費97.46億美元、年減達18％，衰退幅度較上半年13％擴大。其中，投資型美元保單31.24億美元、年減達47％，衰退幅度較上半年41％持續擴大。傳統型美元保單66.22億美元、年增達10％，但成長幅度較上半年14％收斂。

前7月前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、法國巴黎、富邦人壽，傳統型外幣保單依序為南山、台灣、新光人壽。其中，投資型美元保單為國泰、法國巴黎、富邦人壽，傳統型美元保單則為南山、台灣、新光人壽。

澳幣保單前7月新契約保費1.25億澳元、年減12％，衰退幅度較上半年11％略增。其中，投資型澳幣保單0.83億澳元、年減達14％，衰退幅度較上半年7％顯著增加。傳統型澳幣保單0.42億澳元、年減7％，衰退幅度較上半年19％顯著收斂。

人民幣保單前7月新契約保費1.84億人民幣、年減達45％，衰退幅度較上半年44％略增。其中，投資型人民幣保單1.69億人民幣、年減達47％，衰退幅度較上半年45％擴大。傳統型人民幣保單0.15億人民幣、年減達29％，但衰退幅度較上半年37％顯著收斂。

前7月前三大業者方面，投資型澳幣保單為國泰、安達、安聯人壽，傳統型澳幣保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為安聯、安達、合庫人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、中國、富邦人壽。